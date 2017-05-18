الفريق حجازي يشارك في احتفال الجيش الليبي بالذكري الثالثة لانطلاق عملية الكرامة2017-05-18 10:42:22
تأكيداَ على العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين الليبى والمصرى قام الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة علي رأس وفد عسكري بزيارة ليبيا للمشاركة في احتفال الجيش الوطني الليبي بالذكري الثالثة لانطلاق عملية الكرامة التي استهدفت تحرير المناطق الليبية من التنظيمات والميليشيات الإرهابية المسلحة.
وقد اجريت للفريق محمود حجازي مراسم استقبال رسمية بمقر القيادة العامة للجيش الوطني الليبي ، أعقبها لقاء مع المشير أركان حرب خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية حضره عدد من كبار القادة من الجانبين.
ذكر بيان للقوات المسلحة أن رئيس الأركان قدم التهنئة للجيش الليبي بمناسبة الذكرى الثالثة لمعركة الكرامة، كما تناول اللقاء تطورات الاوضاع علي الساحتين الداخلية والخارجية في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تشهدها ليبيا والمنطقة ، كذلك تنسيق الجهود والتعاون العسكري المشترك لاحكام السيطرة الامنية وتأمين الحدود، بالإضافة إلى التدابير والاجراءات اللازمة لمنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود بين البلدين.
وأكد الفريق حجازى علي عمق الروابط التاريخية والشعبية التي تربط البلدين الشقيقين ، مشيرا الي حرص الدولة المصرية على دعم مصالح الاشقاء الليبيين، وكذا دعم المساعي الرامية الي الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، معربا عن ثقته في قدرة المؤسسات الفاعلة في ليبيا علي التوافق وبناء دولة ديموقراطية حديثة ، ترتكز على أسس من الثوابت الوطنية الليبية .
من جانبه ثمن المشير خليفة حفتر الدور المصرى الداعم للجيش الوطني الليبي والتعاون مع القوات المسلحة المصرية لنقل وتبادل الخبرات والتدريب في العديد من المجالات ، إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا ، والقضاء علي الارهاب انطلاقًا من العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وفى ختام الزيارة قام الفريق محمود حجازى برفقة القائد العام للجيش الليبي ورئيس الأركان وكبار قادة الجيش الوطني الليبي، بمقابلة عدد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الذين رحبوا بزيارة سيادته، وأكدوا على أهمية الدور المصري في حل الأزمة الليبية، كما وجهوا الشكر للقيادة السياسية المصرية لجهودهم لدعم استقرار ليبيا ، ومن جانبه اكد الفريق محمود حجازى عن اعتزازة بالقواسم المشتركة والروابط الممتدة بين البلدين ، معرباً عن تطلعة الي دورهم الفاعل في تحقيق وحدة الصف الليبى ودعم الجهود المبذولة للقضاء علي الارهاب والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية .
تأتي الزيارة استمراراً لجهود مصر الداعمة للجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب، واستكمالاً للدور المصري في إيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية تقوم على توافق ليبي ليبي حتى تنعم ليبيا بالاستقرار والأمن.
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