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عقار جديد لعلاج الآلام العاطفية
عقاقير طبية

عقار جديد لعلاج الآلام العاطفية

2017-05-18 10:41:39

توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى عقار جديد يساعد أصحاب القلوب المنكسرة على التغلب على عواطفهم وتقبل الأوضاع، وذلك في حالة الانفصال العاطفي الذي يحدث بين الحبيبين ولا يستطيع أحدهما تقبل عملية الانفصال مما يؤثر على حياته النفسية والاجتماعية .

وكان الفريق العلمي الذي توصل إلى هذا العقار قد أجرى تجربته على الذين يعانون من كآبة الحب ومعرفة مدى قدرة العقار على التغلب على هذه الآلام العاطفية، ونشرت نتائج هذه التجربة التي أجريت على 40 شخصا في “لوجورنال دى نوروسيانس” الأمريكي.

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