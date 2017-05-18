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محطات جديدة لزيادة انتاجية المياه إلى 9 ملايين م3 سنوياً
محطات مياه الشرب

محطات جديدة لزيادة انتاجية المياه إلى 9 ملايين م3 سنوياً

2017-05-18 10:42:11

قال العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة وضعت خطة متكاملة استعدادا للصيف، مشيرا إلى أنه تم افتتاح أكثر من محطة جديدة وزيادة إنتاجية المياه حوالي 9 ملايين متر مكعب سنويا، وبالتالي سيتم حل أزمة المياه في الكثير من المناطق.

وأضاف “الصيرفي” خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد”، على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن هناك 22 محطة تحلية مياه و24 محطة صرف صحي ستدخل الخدمة في يونيو المقبل، مطمئنا المواطنين بأن فصل الصيف لن يشهد لأزمات انقطاع المياه.

وأشار إلى أن الحكومة خصصت مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للشركة القابضة، وبالتالي سيساعدها في إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي، معلنا عن انقطاع المياه عن بعض مناطق مدينة نصر منذ الخامسة مساء ولمدة 12 ساعة لإجراء عمليات الصيانة.

وأكد أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة من بعض المواطنين ما يتسبب في انسداد مواسير الصرف الصحي، طالب المواطنين بترشيد الاستهلاك، غسيل السيارات ورش الشوارع بالمياه.

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