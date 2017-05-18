لجنة استرداد الأراضي: سحب 80 ألف فدان بينهم 70 ألف فدان أراضى زراعية2017-05-18 10:43:49
صرح الدكتور أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي، بأن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزراء والمحافظين وقادة الجيوش لبدء استعادة أراضي الدولة تعد أول خطوة لاستعادة هيبة الدولة المصرية لإعادة الحقوق لأصحابها من المواطنين البسطاء والقضاء على الفساد.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة اتخذت توجيهات الرئيس السيسي المتعلقة بضرورة تقديم كشف حساب بعدد الأراضي المعتدي عليها، وكأن الدولة بحالة حرب للإسراع من المهمة المكلفة بها، لافتا إلى أن رجال الشرطة والداخلية هي المسئولة عن إزالة تلك الاعتداءات على الأراضي.
وأشار إلى أن للجنة تعمل منذ حوالى 14 شهرًا، وتم سحب 80 ألف فدان من بينهم 70 ألف فدان أراضى زراعية و7 آلاف فدان تابعين لهيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هناك 17 ألف طلب تقنين أوضاع للأراضى المتعدى عليها، وسيتم التقنين لكل من يثبت الجدية، موضحًا أنه على نهاية الأسبوع سيكون هناك 5 آلاف طلب تقنين تم النظر إليهم.
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