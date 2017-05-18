عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، اجتماعًا مع لجنة قطاع الإعلام واللغات والدراسات العامة، بمقر الوزارة؛ للوقوف على أهم ما تم إنجازه وفقا لنتائج التقييم الشامل الذي أجرته اللجان الأكاديمية التي اختارتها لجنة القطاع.

حضر الاجتماع الدكتور عادل عبد الغفار، رئيس لجنة قطاع الإعلام واللغات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، وكل عمداء معاهد الإعلام واللغات والدراسات العامة على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، إلى أهمية ربط إنشاء المعاهد الجديدة باحتياجات سوق العمل، وتخريج كوادر تجيد اللغات الأجنبية.

ومن جانبه أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، رئيس اللجنة، أهمية الزيارات الأكاديمية التي تم إرسالها لمعاهد الإعلام واللغات لرصد وتقييم شامل لأوضاع المعاهد على مستوى الكفاءات البشرية من أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري والعاملين، والخدمات الطلابية التي تقدم في مختلف المجالات، بهدف تقييم مدى الإنجاز الذي تحققه هذه المعاهد على مستوى الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتعيينات الجديدة على مستوى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وكذلك الإمكانات المادية والفنية.

بدورها أرسلت لجنة القطاع كل الملاحظات ونتيجة التقييم الأكاديمي إلى عمداء معاهد الإعلام واللغات؛ حيث تم استيفاء بعضها، وتحديد جدول زمنى لاستيفاء باقى الملاحظات.

وأشاد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، بسرعة الاستجابة لتقييم اللجنة، موضحًا أن الهدف زيادة الدعم الفني أكثر منه تقييم، وكذا معرفة نقاط القوة، وتفعيل الجودة.

وأبدى عمداء معاهد الإعلام واللغات والدراسات العامة، خلال الاجتماع، حماسهم باتخاذ إجراءات لسرعة تفادي أي جوانب سلبية.

وانتهى الاجتماع إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على، استكمال الهياكل المؤسسية، وتلبية احتياجات كل المعاهد من الكفاءات المطلوبة للتعيين، والإعلان عنها في مختلف الجامعات، والالتزام بالمسمى الصحيح (الاسم المرخص) في الدعاية بوسائل الإعلام، واستمرار محاربة الكيانات الوهمية.