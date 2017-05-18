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دراسة: فقدان بضع ساعات فقط من النوم يجعل السيدة تبدو أقل جاذبية وصحة
النوم

دراسة: فقدان بضع ساعات فقط من النوم يجعل السيدة تبدو أقل جاذبية وصحة

2017-05-18 10:37:00

كشفت دراسة حديثة أن فقدان بضع ساعات فقط من النوم يجعل السيدات أقل جاذبية.

ووفقا للدراسة –التي نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية- فإن النوم لأربع ساعات فقط –وهو نفس عدد الساعات التي كانت تقضيها رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجرت تاتشر في النوم- يجعل السيدات تبدو أقل جاذبية وصحة.

وتم خلال الدراسة توجيه أسئلة لعدد من الأشخاص بشأن تقييم صور فوتوغرافية لسيدات عانين من النوم لساعات قليلة على مدى ليلتين.

وتشير النتائج إلى مدى أهمية النوم من أجل الجمال الطبيعي. فقد أظهرت الاختيارات أن السيدات اللاتي حصلن على القدر الأقل من النوم تم تصنيف صورهن في مراتب متأخرة من حيث الجاذبية والجمال.

وقال جون اكسيلسون المشارك في وضع الدراسة بجامعة استوكهولم إن البحث أكد أن مقولة “نوم الجمال” حقيقية، مضيفا: “إن آثار الارهاق على الجاذبية ليست كبيرة وإنما قد تحدث تغييرا في الكثير من عناصر الحياة”.

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