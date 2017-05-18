أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين، أنه يجب الرجوع للمؤسسة الدينية للإفتاء، فيما يخص مشروع قانون توثيق الخطبة الجديد، إذا ما كان صواب أم خطأ.

وتسائل في حواره ببرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، “هل فسخ عقد الخطوبة سيحتسب طلاق من عدمه؟ ولابد من الرجوع للمؤسسة الدينية للبت في ذلك”.