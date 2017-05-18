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شاهد.. مسجد مختلط في أميركا والإمام «سيدة»!
صلاة

شاهد.. مسجد مختلط في أميركا والإمام «سيدة»!

2017-05-18 10:37:07
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تسبب افتتاح مسجد في الولايات المتحدة الأميركية، في حالة من الجدل، وذلك لأنه أول مسجد يصلي فيه الرجال والنساء معاً، وذلك في مدينة بيركلي قرب ولاية سان فرنسيسكو.
وأطلق على هذا المسجد اسم مسجد “قلب مريم النسوي”، وقد أكدت المشرفة عليه، السيدة رابعة كبيلي، أنها تسعى من خلال هذه التجربة إلى بناء علاقة جديدة بين النساء والرجال، وفق ما ذكر موقع مونت كارلو الدولية.
وأثار المسجد أثار جدلاً واسعاً بين المسلمين الذين رفضوا بشدة هذه الفكرة واعتبروها مسّاً بقواعد الدين الإسلامي. وتفاعل ملايين المسلمين مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم وأيضا رفضهم التام لفكرة مسجد مختلط، موضحين أن الإسلام واضح بهذا الخصوص والاختلاط في المساجد مرفوض.

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