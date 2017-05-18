أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إطلاق مرحلة جديدة، من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وقال مركز المعلومات، في تدوينه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن المرحلة الجديدة من البرنامج، مخصصة لحاملي الماجستير والدكتوراه.

يأتي ذلك، بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء مشاركته الأخيرة في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية.