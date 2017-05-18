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انطلاق مرحلة جديدة من «البرنامج الرئاسي»
تفاصيل الزيارة المفاجئة للسيسي لطلبة البرنامج الرئاسي ـ السيسي‎

انطلاق مرحلة جديدة من «البرنامج الرئاسي»

2017-05-18 10:28:43

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إطلاق مرحلة جديدة، من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وقال مركز المعلومات، في تدوينه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن المرحلة الجديدة من البرنامج، مخصصة لحاملي الماجستير والدكتوراه.

يأتي ذلك، بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء مشاركته الأخيرة في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية.

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