أصدر وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف قرارا بتعيين اللواء عبدالفتاح حمدي تمام سكرتيرا عاما لمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح بيان للمحافظة اليوم الخميس أن اللواء حمدي كان يشغل منصب السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، كما أصدر الوزير قرارا بتعيين عصام الدين أحمد عبدالحميد سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة البحر الأحمر وكان يشغل منصب السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج.

ومن ناحية أخرى، عقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر اجتماعا برؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير والبنية التحتية بمدن المحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء المدن بالمتابعة الميدانية اليومية لكافة المشروعات التي تتم في مدن المحافظة والتنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات لسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت.

كما تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتطوير ميادين الغردقة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بكافة المحاور والشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة ومشروع تطوير شارع النصر والممشى السياحي الجديد وتطوير شارع شيري بحي جنوب الغردقة مع استكمال أعمال البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي وتليفونات مع ضرورة التنسيق مع تلك الجهات للانتهاء من كافة الأعمال في وقت قريب وطبقا للمعايير الفنية.