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السيسي يوافق على «اتفاقية كويتية» لإنشاء 5 محطات مياه بسيناء
السيسي - مؤتمر الشباب

السيسي يوافق على «اتفاقية كويتية» لإنشاء 5 محطات مياه بسيناء

2017-05-18 10:25:06

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على اتفاقية قرض مشروع إنشاء 5 محطات تحلية مياه في محافظة جنوب سيناء، بين حكومة مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة فى القاهرة بقيمة 29 مليون دينار كويتى.

ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية اليوم.

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