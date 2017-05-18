أعلن اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن معلومات جديدة في قضية الشاب الإيطالي جيوليو ريجيني.

وأوضح في تصريحات على شاشة الغد، أن أجهزة إستخباراتية خارجية دولية هي من وراء تصفية الشاب “ريجيني”.

ولفت إلى أن مصر تعاونت جيداً مع الجانب الإيطالي في تحقيقات هذه القضية، لافتاً أن الجانب الإيطالي يطلب وثائق ومستندات مستحيلة كطلبه مكالمات سنترال الدقي بأكمله .