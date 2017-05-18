فتح الشيخ عبدالله رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة المستبعد النار على الكاتب والروائي يوسف زيدان حيث أكد رشدي أن زيدان يزور التاريخ ولا يعرف شيئا وأنه “شيعي الهوى” ، ويأتي هذا الهجوم على خلفية اتهام الأخير للقائد صلاح الدين الأيوبي بأنه غدر بالخليفة الفاطمي .

وكتب “رشدي ” خلال تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “لماذا خلع صلاح الدين الخليفة العاضد ؟ .. خلع صلاح الدين الخليفة العاضد لما قام به من الاضطهاد الديني للمصريين فكان شيعيا لا يتورع عن ذبح السنة المصريين ، وكان يحتكر الغلال والطعام عن المصريين ، وكان كلما لا يعجبه وزير يدبر له حادثة وكان شابا أرعن يبلغ من العمر عشرين سنة ” .

وأردف: “عار عليك أن تزور التاريخ .. اقرأ التاريخ جيدا قبل أن تتطاول على صلاح الدين السني وتمجد في الخليفة الشيعي كما لو كنت شيعي الهوى” حسب تعبيره.