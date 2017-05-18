أشارت دراسة جديدة إلى أن نظام المشي المعتدل قد يقلل من أعراض الضعف الإدراكي المعتدل والمرتبطة بضعف صحة الأوعية الدموية في المخ.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنه وفقا للدراسة -التي أجراها فريق كندي- فإن المشاركين الذين يعانون من الخرف الوعائي والذي قاموا بالمشي لمدة ثلاث ساعات أسبوعيا شهدوا تحسنا في رد الفعل فضلا عن التحسن في وظائف المخ.

ويشير ضعف الإدراك الوعائي إلى نوع متقدم من الخرف والذي يرجع إلى ضرر الأوعية الدموية وهو نفس النوع من الضرر الذي يتم رصده في أمراض القلب. وهو ثاني أكبر سبب شائع للخرف بعد مرض الزهايمر.

من جانبها، قالت الدكتورة تريسا ليو-امبروز كبير مشرفي الدراسة إنه “من المعروف أن ممارسة التمارين الرياضية العادية تحسن صحة الأوعية الدموية وصحة العقل”.

وأضافت أنها “بشكل خاص تقلل من مخاطر إصابة الإنسان بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر (النوع الثاني) وارتفاع الكوليسترول”.

وأشارت إلى أن “التمارين الرياضية قد تفيد المخ أيضا من خلال زيادة عوامل النمو وهي المواد التي يفرزها الجسم وتحفز نمو الخلايا و القدرة على التمييز”.