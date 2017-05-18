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الغيطي عن أموال العادلي: "قارون مكنش عنده الممتلكات ديه"
الإعلامي محمد الغيطي

الغيطي عن أموال العادلي: "قارون مكنش عنده الممتلكات ديه"

2017-05-18 09:36:22
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قال الإعلامي محمد الغيطي، إن مصدر أمني أخبره أن وزارة الداخلية قامت بالبحث عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في الممتلكات والشقق التي يملكها لتنفيذ الحكم الصادر ضده بحبسه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية.
وأكد في برنامج “صح النوم” المذاع على شاشة “ltc” أنه طبقا للمصدر الأمني فإن الداخلية بحثت عن العادلي في 9 فيلات و قصور في مدينة 6 اكتوبر ، وفيلتين في شرم الشيخ ، ومزرعتنن في الشيخ زايد و وادي النطرون وشقتان في منطقة المهندسين و مساحات شاسعة من الاراض في العين السخنة و 51 قطعة ارض في كل محافظات مصر.
وأعرب الغيطي عن استيائه من حجم ثروة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، قائلا: “ايه ده قارون مكنش عنده الممتلكات ديه”.

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