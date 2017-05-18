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من طلعت حرب لرمسيس.. إغلاق شارع «26 يوليو» عاماً
شارع 26 يوليو

من طلعت حرب لرمسيس.. إغلاق شارع «26 يوليو» عاماً

2017-05-18 09:29:19

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، عن إغلاق شارع 26 يوليو بوسط البلد فى الوصلة من تقاطعه مع شارع طلعت حرب وحتى شارع رمسيس، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق، لربط الخط الثالث لمترو الأنفاق “إمبابة - مطار القاهرة”، مع إجراء تحويلات مرورية وسط المدينة لمدة عام.

ومن جانبه أكد مصدر أمنى، أن إغلاق شارع 26 يوليو، بدأت من اليوم الخميس 18/5/2017 وحتى 17/5/2018 مع وضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية، منعا لحوادث التصادم، مع دعم الخدمات المرورية.

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