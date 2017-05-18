الأحد.. السيسي يشارك في القمة «الإسلامية - الأمريكية» بالرياض2017-05-18 09:17:53
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة «العربية الإسلامية الأمريكية» التي ستعقد بــ«المملكة العربية السعودية»، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأحد المقبل، حيث تسلم الرئيس السيسي دعوة لحضور القمة العربية، السبت الماضي، وذلك خلال استقباله عصام بن سعيد، وزير الخدمة المدنية السعودي.
كما أكد الرئيس السيسي حرصه على تلبية الدعوة من الملك سلمان، مؤكدًا أن مصر والسعودية هما جناحا هذه الأمة، وأن التنسيق والتعاون والتشاور يتم على أعلى درجة، ومصر دائمًا مع أي جهد يسهم في تحقيق الاستقرار ومجابهة التطرف والإرهاب، وستحاول استثمار المؤتمر ولقاءاته لصالح الاستقرار في المنطقة.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال القمة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الأحد 21 مايو الجاري، على هامش زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأولى للمملكة، ووجهت الرياض دعوات لدول عدة خلال الأيام القليلة الماضية للمشاركة في القمة، من بينها (الأردن والإمارات والبحرين وغيرها).
كما تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا الاثنين الماضي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلاله قوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، وحرصه على مواصلة تطوير الشراكة بين البلدين في المجالات كافة.
وأعرب ترامب عن تطلعه للقاء الرئيس السيسي في القمة «العربية الإسلامية الأمريكية» المقرر عقدها في الرياض، مشيرًا إلى دور مصر المحوري في الشرق الأوسط مثمنًا جهودها في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في المنطقة.
وأكد ترامب خلال الاتصال اعتزامه زيارة القاهرة في أقرب فرصة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين حول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه أعرب الرئيس السيسي عن حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة ودفعها نحو آفاق أرحب، وتطلعه للقاء ترامب خلال القمة «العربية الإسلامية الأمريكية» في الرياض، معربًا عن ترحيبه بزيارته إلى القاهرة في أقرب فرصة لمواصلة التباحث حول سبل استعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب في الشرق الأوسط.
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