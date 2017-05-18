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تبرئة ضابطة شرطة أمريكية في قضية قتل رجل أسود أعزل
الضابطة بيتي شيلبي - أمريكا

تبرئة ضابطة شرطة أمريكية في قضية قتل رجل أسود أعزل

2017-05-18 09:18:22
وكالات

برأت هيئة محلفين في ولاية أوكلاهوما ضابطة شرطة بيضاء بمدينة تلسا من تهمة القتل الخطأ في واقعة إطلاق النار على رجل أسود أعزل في مواجهة أظهرتها تسجيلات مصورة في سبتمبر أيلول وفجرت جدلا بشأن وجود تحيز عنصري داخل سلطات إنفاذ القانون.

وبرأت هيئة المحلفين الأربعاء الضابطة بيتي شيلبي (43 عاما) بعد محاكمة استمرت أسبوعا. ونفت شيلبي أن يكون هناك تحيز عنصري وراء إطلاق النار وأصرت على أن ما فعلته كان نتيجة سلوك الرجل الذي أطلقت النار عليه، ويدعى تيريسن كروتشر (40 عاما)، بعدما ترك سيارته التي أغلقت طريق.

وقال محامو شيلبي إنها اعتقدت أن كروتشر ربما حاول الوصول إلى سلاح داخل المركبة عبر نافذة كانت مفتوحة جزئيا.

وامتنع محاموها عن التعقيب لرويترز عقب صدور الحكم.

وشوهدت مقاطع فيديو مسجلة من جانب الشرطة للحادث فيما جادل بعض مؤيدي الحقوق المدنية بأن هناك تحيزا عنصريا وراء إطلاق النار.

ويظهر كروتشر في التسجيلات رافعا يديه في الهواء قبيل إطلاق النار عليه. وقالت شرطة تلسا إنه كان أعزل ولم يكن هناك سلاح داخل سيارته.

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