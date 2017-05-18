علق اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، على واقعة وقوف سيدة أمام مبنى ديوان عام المحافظة حاملة لافتة مكتوب عليها “أطفال للبيع.. أريد بيع طفل ليعيش إخوته الآخرين”، قائلًا: “ما أقدمت عليه السيدة بالمتاجرة بأولادها جاء إبتزازًا رخيصًا وتصرفًا غير مقبولًا”.

ورأى سعيد خلال تصريحات صحفية، أن ما حدث “وسيلة ضغط من أجل عودة زوجها لمكان عمله الأصلي بالإدارة العامة للمواقف على الرغم من أنه قد أمضى أكثر من 15 عاماً يعمل بهذا المكان، وتم نقله للعمل بالوحدة المحلية ببهنباي بكامل مستحقاته المالية”.

وشدد المحافظ على أن باب مكتبه مفتوح للجميع، مضيفا أنه تم تخصيص الثلاثاء من كل أسبوع للقاء المواطنين بقاعة الإجتماعات بالديوان العام بحضور الجهات المعنية لحل مشاكلهم وتلبية طموحاتهم في إطار الإمكانيات والموارد المتاحة.