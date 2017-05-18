توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلاً.

وقال خبراء الأرصاد، في تصريحات نقلها رنامج ” 8 الصبح”، المذاع على فضائية “dmc”، إن السحب المنخفضة والمتوسطة، تظهر على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على منطق متفرقة، وتكون غزيرة ورعدية أحياناً، على غرب وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشار إلى أن هناك نشاط للرياح على أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب البلاد، وتؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية في البحر المتوسط.