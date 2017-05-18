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كيف تراقب مصر سد النهضة؟.. أحمد موسى يكشف تفاصيل مثيرة
احمد موسى

كيف تراقب مصر سد النهضة؟.. أحمد موسى يكشف تفاصيل مثيرة

2017-05-18 09:13:48
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تراقب سد النهضة الإثيوبي، بأقمار صناعية مملوكة لدولة كازاخستان، مؤكدا أنها دولة شقيقة وتعمل لصالح مصر.
وأكد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” الذي يقدمه على شاشة “صدى البلد”، أن دولة كازاخستان لديها أقمار صناعية متطورة، وتسخرها لخدمة مصر، مشيرا إلى أن مصر تراقب كل ما يحدث في سد النهضة بصورة يومية من خلال هذه الأقمار الصناعية.

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