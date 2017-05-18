أحمد علي يلعب على الذهب في دورة التضامن الاسلامي للملاكمة2017-05-18 09:08:06
أعرب وائل طلعت مسئول العلاقات الدولية بالاتحاد المصري للملاكمة عن أسفه بعد إنسحاب بطل المنتخب الوطني ،عبد الرحمن عرابى، من الدور قبل النهائي في منافسات وزن 81 كيلو ضمن دورة العاب التضامن الاسلامى باذربايجان وحصوله على الميدالية البرونزية ، بسبب تجدد الاصابة في الكتف.
وأشاد وائل طلعت، مساء الأربعاء بالمستوى الرائع الذي ظهر به بطل مصر خلال منافسات دورة التضامن الاسلامي وقال اللاعب شارك وتحامل على نفسه رغم المعاناه من اصابة في الكتف.
وأوضح إن الاتحاد المصرى كان قد وافق على طلب المنتخب المغربي الاستعانة بالبطل المصري في بطولة الدوري العالمي للعبة التى غاب عنها منتخب مصر وتألق البطل المصري وفاز على بطلي إيطاليا و فرنسا وساهم في حصول منتخب أسود الأطلس على المركز التاسع ولكنه تعرض لاصابة في الكتف في نهاية المنافسات في شهر إبريل الماضي..ورفض البطل المصري الاستسلام وشارك مع منتخب مصر في منافسات دورة التضامن الاسلامي ، وتغلب على بطل أوزبكستان “سيد ار كيمو بالنقاط ” 3-2 في دور الـ16 كما فاز على الجزائري ميموه خليفة بالنقاط 4-1 في ربع النهائي، وبعد صعوده لنصف النهائي شعر بتجدد الاصابة لينسحب ويكتفى بالبرونزية رغم انه كان يحلم بالتتويج بالذهب.
وأضاف تتعلق آمال منتخب مصر خلال الوقت الحالي على البطل أسلام أحمد علي بعد تأهله للدور النهائي في مواجهة بطل كازاخستان كوكو مساء الغد الخميس، بعد تغلبه على الجزائري شمس الدين كرامو في دور ربع النهائي و أوقعته قرعة البطولة في دور الثمانية مباشرة ، وفاز على الأردني عبادة الكتبة الحاصل على المركز الثاني في الترتيب العالمي في نصف النهائي.
وألمح وائل طلعت إلى أن منتخب مصر شارك في منافسات بطولة دورة التضامن الاسلامي بثلاثة لاعبين من خمسة كان من المنتظر اشراكهم في البطول، بسبب إعتذار الثنائي :حسام حسين بكر صاحب برونزية بطولة العالم 2015 لتعرضه للاصابة في أوتار الركبة، وهشام يحيى بسبب الامتحانات.
وقال مسئول العلاقات الدولية بالاتحاد المصري للملاكمة إن المنتخب الوطني سيسافر إلى الكونغو بعد إنتهاء دورة التضامن الاسلامي مباشرة للمشاركة في بطولة إفريقيا خلال الفترة مابين 25 الشهر الحالي حتى 5 يونيو المقبل، والمؤهلة لبطولة العالم بألمانيا في 25 أغسطس القادم.
وأشار الى أن اتحاد الملاكمة تقدم بطلب للاتحاد الدولي للعبة لاستضافة بطولة إفريقيا للناشئين ، خلال شهر إبريل في العام القادم، والمؤهلة لدورة الالعاب الأوليمبية 2018 بالأرجنتين.
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