قطر توضح حقيقة علاقتها مع إيران2017-05-18 08:59:25
قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن دول الخليج تحتاج إلى إقامة علاقات “طيبة” مع جارتها إيران، مشجعًا إقامة حوار بين طهران ودول مجلس التعاون الخليجي كـ”كتلة واحدة”.
وأضاف الشيخ محمد، في مقابلة حصرية مع صحيفة “عرب نيوز” عن الموقف القطري من إيران: “نرى أنه يجب أن يكون لدينا علاقة إيجابية مع إيران وعلاقة بناءة، قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وإيران جارة يجب أن نتعامل معها ونتعامل معها باحترام ونتشارك معها في بعض الموارد،” مشيرًا إلى حقل “بارس” في الخليج، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم والذي تتشاركه قطر مع إيران، مشددًا على أهمية تأسيس ما وصفه بإطار إيجابي للتعامل مع طهران يُوضع من قبل كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتابع الشيخ محمد: “لا أعتقد أن هناك دولة من دول الخليج لا تريد أن يكون لها علاقات طيبة مع إيران. أما مسألة كيف نصل إلى هذه العلاقات، فنحن لا نعتقد أنها ستكون بالمواجهة، صحيح أن هناك مواجهات في أماكن مختلفة وتكون إيران تقف مع طرف والخليج يقف مع طرف آخر، ولكن المسألة كلها لن تحل إلا على طاولة الحوار ولذلك نحن نشجع أن يكون هناك حوار بين دول مجلس التعاون ككتلة واحدة وإيران في المقابل وهذا ما اتفق عليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي ووجهونا فيه منذ عام تقريبًا عندما طلب الرئيس الإيراني الدخول في حوار مع دول الخليج.”
ونفى وزير خارجية قطر صحة وجود خلاف بين مواقف دولته ومواقف دول الخليج الأخرى حول إيران: “المواقف الرسمية الواضحة تؤكد أنه لم يتغير شيء حتى الآن في علاقتنا في قطر مع إيران ولا يزال السفير القطري في إيران موجودًا في الدوحة ولم يعد إلي إيران.”
وشدد وزير خارجية قطر على أن كل دولة في مجلس التعاون لا تُفرض عليها سياسيات موحدة نحو جميع القضايا، وأن لكل دولة الحق في وضع سياساتها الخاصة، ورغم ذلك أكد أنه عندما يخص الأمر “الأمن الخليجي الجماعي،” فإن ذلك يمثل أرضية مشتركة لدول الخليج “لن تخرج عنها قطر”.
وأضاف الشيخ محمد: “إذا كان الأمر يخص الأمن الجماعي لدول المجلس وهنالك خطر يحيط بها، فنحن في قطر ستجدنا موجودون ضمن إطار مجلس التعاون. لكن تختلف سياستنا مع دولة شقيقة من دول مجلس التعاون تجاه دولة ما أو موقف معين، فقد نختلف والاختلاف مطلوب وأمر صحي لإثراء النقاش.”
واستشهد وزير خارجية قطر بمشاركة قوات دولته في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، قائلًا: “ولكن مثلًا في قضية اليمن فهذه قضية تخص الأمن الجماعي لدول المجلس وتأثر علينا جميعًا ودولة قطر لم تتأخر أبدًا وقواتنا موجودة على الأرض ومشاركين في التحالف العربي بقيادة السعودية. وفي سوريا فنحن في قطر نقف مع السعودية منذ بداية الأزمة إلى الآن. وما زالت مواقفنا متناسقة كذلك في العراق.”
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