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اليوم.. سداسي الأهلي يصور «إعلاناً رمضانياً»
تدريبات الاهلي

اليوم.. سداسي الأهلي يصور «إعلاناً رمضانياً»

2017-05-18 08:56:24

يقوم سداسي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وليد سليمان، وعلي معلول، ومحمد هاني ورامي ربيعة، وصبري رحيل وحسام عاشور بتصوير إعلان صباح اليوم في استاد مختار التتش.

ويصور السداسي الإعلان الرمضاني لإحدي شركات الرعاية للنادي بعد توصل إدارة النادي لاتفاق معهم.

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