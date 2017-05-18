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قطع المياه عن هذه الأماكن اعتباراً من يوم غد حتى السبت
محطات مياه الشرب

قطع المياه عن هذه الأماكن اعتباراً من يوم غد حتى السبت

2017-05-18 09:06:21
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كشف العميد محي الصيرفي، المتحدث الرسمي باسم شركة المياه والصرف الصحي، عن قطع المياه عن مناطق “زهراء مدينة نصر بجميع مراحلها – معهد الحرب الإلكترونية – إسكان زاهر – جبل الكعبة – إسكان مدينة نصر الجديدة – الهجانة المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة” لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة الخامسة عصر الجمعة وحتى الخامسة صباح السبت، بسبب القيام بأعمال الصيانة.

وأوضح في مداخلة هاتفية على شاشة “اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أنهم يسعون لإجراء أعمال الصيانة وحل جميع المشاكل قبل دخول شهر رمضان، فضلا عن تطهير الصرف الصحي وهو ما يتسلزم قطع المياه.

ولفت إلى أنهم اتفقوا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على كميات مياه أكثر، وبالتالي حل مشكلة انقطاع المياه في مناطق حدائق الأهرام، مؤكدا انتهاء المشكلة تماما خلال 48 ساعة.

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