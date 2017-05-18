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التشكيل المتوقع للزمالك أمام دجلة
الزمالك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام دجلة

2017-05-18 08:54:23

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التاسعة مساء اليوم، الخميس، مباراته أمام وادي دجلة على ملعب بتروسبورت في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي إيناسيو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: علي جبر ومحمود حمدي الونش وأسامة إبراهيم وأحمد أبو الفتوح .
خط الوسط: محمود دونجا ومصطفى فتحي ومحمد إبراهيم ومعروف يوسف ومحمود عبد الرازق شيكابالا
خط الهجوم: ستانلي

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