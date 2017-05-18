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بالصور.. نزوح عشرات المدنيين من مدينة الموصل العراقية
نزوح أهل الموصل - العراق

مع تواصل الاشتباكات ضد داعش..

بالصور.. نزوح عشرات المدنيين من مدينة الموصل العراقية

2017-05-18 08:54:57
وكالات

أبرزت وكالة “رويترز” للأنباء نزوح عدد كبير من المدنيين من مدينة الموصل العراقية، نتيجة للاشتباكات العنيفة التى تشهدها المدينة بين مسلحى تنظيم داعش، والقوات العراقية المدعومة من التحالف الدولى.

أكد وزير الهجرة والمهجرين العراقى جاسم محمد الجاف أن أعداد النازحين من مدينة الموصل تجاوز ال 670 ألف مدنى، منذ انطلاق المعارك فى المدينة أكتوبر الماضى.

وقال الجاف ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية الأربعاء ـ إن أعداد النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم حوالى 150 ألف شخص، مضيفا أن العودة مستمرة ولكن بدرجة أقل من عمليات النزوح،وأعرب عن أمله فى أن يتم تحرير كافة المناطق وإعادة النازحين قبل شهر يوليو القادم .

وكان المتحدث باسم قوات التحالف الدولى قد صرح أمس بأن تنظيم داعش بات محاصرا بالكامل فى مدينة الموصل العراقية وعلى وشك الهزيمة التامة.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة جون دوريان، إن “داعش على وشك الهزيمة الكاملة فى الموصل .. القوات الأمنية العراقية ضحت بكل شىء من أجل هزيمة الأعداء، وأحيى القوات العراقية التى ستعلن النصر قريبا”.

نزوح أهل الموصل - العراق

نزوح أهل الموصل - العراق

نزوح أهل الموصل - العراق

نزوح أهل الموصل - العراق

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