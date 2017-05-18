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محافظ السويس: حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة واسترداد 2000 فدان‎
اللواء أحمد حامد، محافظ السويس،‎

محافظ السويس: حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة واسترداد 2000 فدان‎

2017-05-18 08:54:13

قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن المحافظة تعمل علي استغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسويس، مضيفًا عقدنا مؤتمر الاستثمار الأسبوع الماضي.

وتابع “حامد”، في تصريحات تليفزيونية،  أن هدفنا هو استرداد حق الشعب بحملات إزالة علي التعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا أنه سيتم استرداد 2000 فدان، وسننتهي من المهمة خلال 11 يومًا.

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