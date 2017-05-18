شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة اليوم الخميس إلغاء 5 رحلات طيران لعدم جدوى تشغيلها إقتصاديا لإنخفاض عدد ركابها وتأخر إقلاع اليمنية المتجهة إلى حضر موت 5 ساعات للحصول على تصريح عبور من قوات التحالف العربى.

صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة: تلقت السلطات المختصة إخطارا بإلغاء 5 رحلات طيران لعدم جدوى تشغيلها إقتصاديا وإنخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها وهى رحلات النيل رقم 113 إلى ينبع و المصرية العالمية رقم 510 إلى الكويت والإريترية رقم 361 إلى الخرطوم وأسمرة واليمنية رقم 601 إلى عدن والسعودية رقم 3135 إلى جدة وتم إعادة الحجز لركاب الطائرات الملغاة للسفر على طائرات أخرى.

بينما تأخر إقلاع رحلة الخطوط اليمنية رقم 607 والمتجهة إلى مطار سيئون بحضر موت 5 ساعات للحصول على تصريح عبور أجواء المنطقة من قوات التحالف العربى والتى تشن هجمات على مواقع الحوثيين فى الأراضى اليمنية.