إثيوبيا تدخل على خط أزمة «حلايب وشلاتين»2017-05-18 08:50:14
عاد الخلاف المصري – السوداني بشأن ملكية مثلث حلايب وشلاتين الحدودي للواجهة مجدداً، حيث هاجم الرئيس السوداني عمر البشير الحكومة المصرية، قائلاً إن بلاده “تتحلى بالصبر إزاء مصر رغم احتلالها أراضٍ سودانية”.
وترفض مصر ادعاءات الخرطوم بأحقيتها في ملكية مثلث “حلايب وشلاتين” المتنازع عليه بين البلدين، بينما تتمسك السودان بإثارة هذه القضية في هذا التوقيت.
وفي ظل أزمتي “حلايب وشلاتين” مع السودان و”سد النهضة” مع إثيوبيا، خرج الجانب الإثيوبي عن صمته حيال القضية، حيث استغل فشل المفاوضات الأخيرة فيما يخص “سد النهضة” وأعلن دعمه الكامل للسودان في قضية “حلايب وشلاتين”.
وأكد ديلا ماديسين، نائب وزير الخارجية الإثيوبي للشؤون الإفريقية، أن منطقة “حلايب وشلاتين” المطلة على البحر الأحمر، تقع تحت سيادة سودانية منذ عام 1956، ولكن كان للجانب المصري والسوداني حق السيادة عليها حتى تم توقيع اتفاق ثنائي مع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بتطوير تلك المنطقة في إطار التعاون بين مصر والسودان، على حد وصفه.
وتابع ماديسين، خلال تصريحات نقلتها الوكالة الإثيوبية الرسمية الناطقة باللغة الأمهرية: “إذا كانت مصر والسودان تريدان بالفعل تطوير تلك المنطقة وإنشاء منطقة تكامل، فعليهما الاعتراف بسودانيتها ومن ثم الاتفاق بشأن التكامل”، مشددًا على أن الوثائق التاريخية تثبت أن المنطقتين تتبعان للسودان موضحًا أن الخرطوم دفعت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي في العام 1958 وتجدد سنويًا من المنظمة الدولية، وربما في هذا العام يصعد الأمر إلى المحكمة الدولية.
وشدد نائب وزير الخارجية الإثيوبي للشؤون الإفريقية، أن الدول الإفريقية كافة لابد أن تتكاتف وتتعاون في إطار المصلحة العامة ولا تهتم بدولة دون غيرها، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من التعاون الإفريقي هو التنمية وليس النزاع على الحدود والأراضي، قائلًا: “مصر والسودان لابد أن يصلا إلى حل من أجل تكامل إفريقي حقيقي”.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تدعم فيها إثيوبيا السودان أو العكس، فقد أعلن الرئيس السوداني عمر البشير في تصريحات سابقة أن أي تهديد لأمن إثيوبيا هو تهديد مباشر للأمن القومي السوداني.
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