أكد الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يحسم ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية القادمة، ولكنه أعلن أنه ليس عنده مانع شخصى للترشح، وأنه لن يتراجع عن مواقفه إذا كان هذا يمثل إرادة شعبية.

وقال في حواره ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع على شاشة “إم بي سي مصر”، إن أي شخص يريد الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لن يكون ضد الدولة، ولكنه يترشح لأنه يرى أن لديه فرصة لطرح رؤية معينة، مضيفًا أنه يفضل الرئيس السيسى أن يكون له مرشحون من كل الاتجاهات السياسية؛ لأن هذا ثراء للحياة السياسية ونمو للديموقراطية.

وتابع أنه على الإعلام الرسمي وغير الرسمي ألا يحاول أن يفترس أى مرشح آخر لمجرد أنه أقدم على الترشح، مؤكدًا أن الرئيس السيسى لديه ما يكفى من الإنجازات ليكون “مستريح” بهذا الشأن.