 Moheet on google
الخميس 18 مايو 2017 09:43 صباحاً
روابط سريعة
مصطفى الفقي: السيسي لديه ما يكفي من الإنجازات ليكون «مستريح»
مصطفى الفقي

مصطفى الفقي: السيسي لديه ما يكفي من الإنجازات ليكون «مستريح»

2017-05-18 08:47:49
متابعات

أكد الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يحسم ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية القادمة، ولكنه أعلن أنه ليس عنده مانع شخصى للترشح، وأنه لن يتراجع عن مواقفه إذا كان هذا يمثل إرادة شعبية.

وقال في حواره ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع على شاشة “إم بي سي مصر”، إن أي شخص يريد الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لن يكون ضد الدولة، ولكنه يترشح لأنه يرى أن لديه فرصة لطرح رؤية معينة، مضيفًا أنه يفضل الرئيس السيسى أن يكون له مرشحون من كل الاتجاهات السياسية؛ لأن هذا ثراء للحياة السياسية ونمو للديموقراطية.
وتابع أنه على الإعلام الرسمي وغير الرسمي ألا يحاول أن يفترس أى مرشح آخر لمجرد أنه أقدم على الترشح، مؤكدًا أن الرئيس السيسى لديه ما يكفى من الإنجازات ليكون “مستريح” بهذا الشأن.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3