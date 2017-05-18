رفض خالد داود، رئيس حزب الدستور، الهجوم الذي تعرض له الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، أثناء محاضرته في لندن.

وقال “داود”، خلال تدوينه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “التهجم على الدكتور البرادعي أمس أثناء القائه لمحاضرة في أحد جامعات لندن من قبل بعض أنصار جماعة الإخوان، يؤكد أن هذه الجماعة ستبقى منغلقة ومنعزلة للأبد”.

وأردف: “هم لا يريدون الاعتراف بجرائمهم وخيانتهم لثورة 25 يناير وتحالفهم مع أعداءها، ولا يستطيعون أن يفرقوا بين من قتلهم بدم بارد، ومن انضم لمطالب غالبية الشعب لعزلهم بعد ما سببوه من كوارث ولكن رفض هدر دمائهم واستقال بعد مذبحة رابعة، يسقط حكم المرشد، عاشت ثورة يناير”.