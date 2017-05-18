أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات صناعة الأوراق بالمملكة لصرف مستحقات المواطن (أ.م.م) عن رصيد إجازاته ومكافأة نهاية الخدمة، بقيمة 22 ألفا و705 ريالات، بإجمالي ما يزيد عن 100 ألف جنيه.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن (أ.م.م) من العاملين بإحدى شركات صناعة الأوراق لتضرره من عدم صرف رصيد إجازاته ومكافأة نهاية الخدمة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال “سعفان”: إنه تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الإدارة المالية بالشركة لمتابعه الإجراءات، علي مدار أكثر من شهرين حتي تم استخراج المخالصة وكافة مستحقاته وتذكرة المغادرة .