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أحمد حسن مهاجماً وزير الأوقاف: القرآن فيه شفاء لكل الناس
احمد حسن

أحمد حسن مهاجماً وزير الأوقاف: القرآن فيه شفاء لكل الناس

2017-05-18 08:44:24
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فتح أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، النار على قرار وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بمنع استخدام مكبرات الصوت “الميكروفونات” في صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل، قائلًا: “القرآن فيه شفاء لكل الناس، ولو ابني بيدرس اخليه يروح يصلي الساعة ونص بتاعة التراويح”.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساءً” المذاع على شاشة “دريم”، “في الصعيد والأرياف الناس لا يشتكون من مكبرات صوت المساجد، وروحانيات شهر رمضان مهمة للجميع”.

وتساءل لاعب منتخب مصر السابق: “الناس الذين يكونون خارج المسجد كيف سيسمعون؟”.

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