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غداً.. قطع «مياه الشرب» عن 10 مناطق بالقاهرة
انقطاع المياه ـ مياه الشرب‎

غداً.. قطع «مياه الشرب» عن 10 مناطق بالقاهرة

2017-05-18 08:47:12

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية “زهراء مدينة نصر بجميع مراحلها – مشروع 207 عمارات (4000) – معهد الحرب الإلكترونية – إسكان زاهر – جبل الكعبة – إسكان مدينة نصر الجديدة – الهجانة المراحل (3، 4، 5، 6)”، ابتداءً من الساعة 5 عصر غد، الجمعة، وحتى الساعة 5 صباح يوم السبت التالى له.

وأضافت الشركة، فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرًا لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم القادم من رافع الاستثمار.

وطالبت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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