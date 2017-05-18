يلتقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة إجراءات افتتاح معارض “أهلا رمضان” بالمحافظات، والتي تبدأ اليوم، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين خلال الشهر الكريم.

كما يلتقي رئيس مجلس الوزراء، اليوم أيضا، الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، بشأن متابعة عدد من الملفات المهمة، لاسيما صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قبل حلول شهر رمضان.