تستقبل الموانئ المصرية، اليوم الخميس، أولى شحنات النفط العراقي، بنحو مليوني برميل زيت خام، وذلك بعد أن تم تحميلها منذ أسبوع، من ميناء البصرة.

يذكر أن الحكومة وقعت اتفاقا مع شركة سومو العراقية لمدة عاما لاستيراد مليوني برميل كل شهرين وبمعدل 12 مليونا في السنة وبفترة تسهيلات تصل إلى 3 أشهر.

كما جددت الوزارة التعاقد التجاري مع دولة الكويت لمدة 3 سنوات أخرى لاستيراد مليوني برميل وتكريره في معامل التكرير المصرية، ويصل الاستهلاك الشهري من المنتجات البترولية نحو 6.5 ملايين طن يتم إنتاج 4.5 ملايين طن والباقي يتم استيراده.