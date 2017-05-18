يتفقد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة ظهر اليوم الخميس 3 معارض لسلع رمضان بعد إفتتاحها أمام المواطنين من إجمالى 17 معرضا سيتم إفتتاحها تباعاً.

والمعارض الثلاثة هى بأحياء الهرم فى طريق المنصورية بجوار كوبرى عز، والعمرانية بشارع ترعة الزمر، و جنوب الجيزة بشارع البحر الأعظم.

وكانت محافظة الجيزة اعلنت عن انشائها لـ17 معرضا لـ”اهلا رمضان” بواقع معرض فى كل حى ومدينة، لعرض السلع الغذائية واللحوم الطازجة ولحوم الدواجن بأسعار مخفضة للمساهمة فى رفع العبء عن المواطن، وذلك بجانب السيارات المتنقلة فى الأحياء والمدن.