 Moheet on google
الخميس 18 مايو 2017 09:43 صباحاً
روابط سريعة
سمية خشاب: كنت «منتعشة» من شائعة زواجي بأحمد سعد
سمية خشاب

سمية خشاب: كنت «منتعشة» من شائعة زواجي بأحمد سعد

2017-05-18 08:39:04
متابعات

أكدت الفنانة سمية الخشاب، أنها من أكثر الممثلات التي تعرضت لشائعات ارتباط بالعديد من نجوم الوسط الفني، ومنهم المطرب أحمد سعد.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، المذاع على شاشة “ON E”، “أنا أكتر واحدة بيطلع عليها شائعات وياما اتجوزت واتطلقت، وياما جوزونى وطلقوني، جوزونى كل الرؤساء والوزراء والفنانين والمخرجين، ومفيش حد متجوزتوش ومطلقتوش ياخويا”.

وأردفت: “لو اتجوزنا ولما نتجوز هنقول.. ولو متجوزناش ماشى، بس إحنا فى حالة روحانية جميلة وربنا اللى جمعنى بالإنسان الجميل ده، أفكارنا واحدة واتجاهاتنا فى قربنا من ربنا واحدة، وإحنا فى حالة أقوى من الاستلطاف”.
وأردفت أن الفنان أحمد سعد عبارة عن طاقة نور وخير وحب وفن، ولديه صوت رائع، مشيرة إلى أنها لم تنزعج من شائعات زواجهما وكانت سعيدة ومنتعشة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3