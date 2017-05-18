أكدت الفنانة سمية الخشاب، أنها من أكثر الممثلات التي تعرضت لشائعات ارتباط بالعديد من نجوم الوسط الفني، ومنهم المطرب أحمد سعد.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، المذاع على شاشة “ON E”، “أنا أكتر واحدة بيطلع عليها شائعات وياما اتجوزت واتطلقت، وياما جوزونى وطلقوني، جوزونى كل الرؤساء والوزراء والفنانين والمخرجين، ومفيش حد متجوزتوش ومطلقتوش ياخويا”.

وأردفت: “لو اتجوزنا ولما نتجوز هنقول.. ولو متجوزناش ماشى، بس إحنا فى حالة روحانية جميلة وربنا اللى جمعنى بالإنسان الجميل ده، أفكارنا واحدة واتجاهاتنا فى قربنا من ربنا واحدة، وإحنا فى حالة أقوى من الاستلطاف”.

وأردفت أن الفنان أحمد سعد عبارة عن طاقة نور وخير وحب وفن، ولديه صوت رائع، مشيرة إلى أنها لم تنزعج من شائعات زواجهما وكانت سعيدة ومنتعشة.