أكد المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز الشيخ زايد، أن تم طرح تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان المتوسط داخل المدينة للمقاولات، وجارى فتح العروض الفنية والمالية تمهيدا لاختيار شركات المقاولات وتسليمها الموقع والأرض للبدء فى تنفيذها.

وأكد أن المرحلة الثانية من مشروع دار مصر وصلت نسبة التنفيذ بها لنحو 85%، ومن المقرر الانتهاء من عملية التنفيذ وبدء استلام العمارات من شركات المقاولات شهر سبتمبر المقبل.

وشدد على أن أعمال تنسيق الموقع من المقرر الانتهاء منها فى شهر ديسمبر على أن يتم تسليم الوحدات للحاجزين مطلع العام المقبل، مؤكاد أن شركات المقاولات تسابق الزمن فى مشروع الإسكان المتوسط بالشيخ زايد للانتهاء منها قبل الموعد المحدد وبأعلى جودة ممكنة.