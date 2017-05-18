ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية بشأن سمنة المراهقين أن ثمة ارتفاعا كبيرا في استخدام أجهزة التابلت والهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر.

وأشار التقرير، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن الفتيات في بريطانيا هن المصدر الخاص للقلق حيث تأتي الإسكتلنديات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 11 و15 عاما في المرتبة الأعلى من بين 42 دولة أوروبية في استخدام هذه الأجهزة، وتأتي فتيات ويلز في المرتبة الرابعة وفتيات انجلترا في السابعة.

وأوضح أن الحال كان أفضل بقليل بين الفتيان حيث جاءت ويلز في المرتبة الثالثة وانجلترا في المرتبة الخامسة عشر، مؤكدا أن هذه المشكلة لها أثار سيئة للغاية على صحة المراهقين وترفع معدلات البدانة وأمراض القلب والسكر من النوع الثاني بينهم.

وحذر واضعو التقرير من “زيادة حادة ومستمرة” في استخدام التكنولوجيا بين المراهقين من الجنسين إذ ارتفعت بواقع النصف على مدى السنوات الـ 15 الماضية. ويلقي الخبراء باللائمة على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.