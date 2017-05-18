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مفاجأة منتظرة لتغيير موعد «صلاة الفجر»
صلاة

مفاجأة منتظرة لتغيير موعد «صلاة الفجر»

2017-05-18 08:04:50

قال حسين أحمد حبيب، مقيم دعوى تغيير توقيت صلاة الفجر، إن هناك مندوبًا من معهد الفلك سيتقدم بمفاجأة أمام هيئة المفوضين بمحكمة القضاء ستُغير سير القضية، وتثبت أن التوقيت الحالى لصلاة الفجر خاطئ.

تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس الدعوى القضائية المقامة من حسين أحمد مصطفى حبيب - إمام وخطيب مسجد، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار هيئة المساحة المصرية بشأن تعديل حساب وقت صلاة الفجر، ونشره بناءً على نتائج أبحاث المعهد القومى للبحوث الفلكية، عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار 14.7 درجة.

واختصمت الدعوى رقم 32998 لسنة 71 قضائية كلاً من وزير الرى ورئيس هيئة المساحة ووزير الأوقاف ومفتى الجمهورية.

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