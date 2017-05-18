يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدورى، يوم السبت المقبل، إذ أنه من المقرر أن يعتمد المجلس قواعد التنسيق للعام الجديد، كما يناقش المجلس الامتحانات التى انطلقت أعمالها بالجامعات على مستوى الجمهورية.

ويناقش المجلس، خلال اجتماعه، الموافقة على كلية الطب بالأقصر، التابعة لجامعة جنوب الوادى، وكذلك الأنشطة الصيفية التى من المقرر أن تنظمها الجامعات خلال الإجازة الصيفية.