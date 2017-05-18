تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طفلة عربية لم تبلغ الأربع سنوات، وهي تدخن الشيشة أو الأرجيلة.

وتبدو الطفلة في الفيديو وهي جالسة على كنبة ، وتصرخ بوجه والدتها مطالبة بالأرجيلة، وعندما تستجيب الأم للطلب تمسك الطفلة الأرجيلة كالكبار وتدخنها دون تردد.

وتبكي الطفلة عندما تسحب منها والدتها الشيشة؟

وقد أثار الفيديو انتقادات واسعة، ولاسيما وأنه يناقض القاعدة الطبيعية التي تفرض حماية القاصرين والأطفال من أي أذى، وعدم تعريضهم لمخاطر صحية ومعنوية على السواء. كما أنه بات من المعروف أن للشيشة أضرارًا تفوق أضرار تدخين السجائر.