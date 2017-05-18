يوسف زيدان: صلاح الدين قتل 150 ألف مسلم.. ودمر الأهرامات2017-05-18 07:59:41
تحت عنوان إجابة السؤالين “6” و“7”، واصل الكاتب يوسف زيدان، هجومه على القائد صلاح الدين الأيوبي.
وقال زيدان، في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن اليهود والصليبيين، أحبوا صلاح الدين، لأنه أدخلهم بيت المقدس، وكان رخواً معهم، كما أنه قتل أضعافاً مضاعفة من المسلمين سُنة وشيعة، أكثر ما قتل من الصليبيين.
وأضاف: “اليهود يحبون صلاح الدين؛ لأنه أدخلهم مدينة إيليا (بيت المقدس، بيت همقداش)، التى تعهّد الخليفة عمر بن الخطاب، بعدم السماح بسكُن اليهود فيها مع المسيحيين، فكان نصيراً لهم من قبل وعد بلفور بمئات السنين، وبشكلٍ عمليٍّ لم يتوقف على بذل الوعود”.
وتابع يوسف زيدان: “كما أن صلاح الدين، أمّن الحاخام اليهودي الشهير، الفيلسوف موسى بن ميمون، الذى بثّ الروح في الفكر الديني اليهودي، ولا يزال اسمه محفوظاً فى ذاكرة اليهود، حتى أن المعبد اليهودي بالقاهرة يعرف باسمه إلى اليوم، واتخذه صلاح الدين، طبيباً خاصاً ومستشاراً له، و بعد وفاته، عمل موسى بن ميمون، طبيباً خاصاً ومستشاراً للملك الأفضل، ابن صلاح الدين”.
واستطرد زيدان: “أما الصليبيون، فقد أحبُّوا صلاح الدين؛ لأنه كان رخواً معهم، ولعب لعبتهم، وقتل من المسلمين سُنة وشيعة، أضعاف ما قتله من الصليبيين، حتى أن مؤرخينا خجلوا من إحصاء عدد قتلى الصليبيين، على يد صلاح الدين، فسكتوا عن ذلك تماماً، ولم يذكروا أيّ عدد لضآلة هذا العدد، بينما اضطروا لذكر المذابح التى قام بها صلاح الدين، في القاهرة وحلب، وتراوح عدد قتلاه معظمهم من المسلمين السُّنة، مابين مائة ومائة وخمسين ألف شخص”.
وزعم زيدان، أنه عندما استولى صلاح الدين، على مصر، كانت البلاد تتباهى بوجود دار الحكمة، التى تعتبر واحدة من أهم المكتبات في التاريخ، تزهو بوجود أكثر من عشرين هرماً، فى منطقة الجيزة، يعود تاريخها إلى زمن الدولة المصرية، متساءلاً: “أين ذهبت دار الحكمة؟.. وماذا جرى للأهرامات؟”.
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