واشنطن تقترح مهمة للحلف الاطلسي في العراق بعد دحر "داعش"2017-05-18 07:33:27
اقترحت الولايات المتحدة أن يتولى الحلف الاطلسي مهمة تدريب للقوات العراقية بعد دحر تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، بحسب ما اعلن رئيس أركان الجيوش الأمريكية المشتركة الجنرال جو دانفورد الاربعاء.
وصرح دانفورد لصحافيين على متن الطائرة التي تعيده من اجتماع للحلف في بروكسل أن الحلف الاطلسي “يمكن أن يكون في موقع ممتاز للقيام بمهمة تدريب” للقوات العراقية “على فترة طويلة”.
وذكر دانفورد بان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان أعلن ان القوات العراقية يمكن أن تظل بحاجة إلى دعم بعد الانتصار على تنظيم الدولة لكن دون أن يحدد مطالبه بشكل رسمي.
مبدئيا يمكن ان تقتصر مهمة الحلف الاطلسي على تنمية قدرات الجيش العراقي.
وتابع دانفورد ان الحلف الاطلسي يمكن أن يقدم للجيش العراقي “مساعدة لوجستية ومعدات وتنمية القدرات وتدريب الكوادر وتأسيس اكاديميات”.
لكنه قال إن مهمة تقديم الارشادات إلى القوات العراقية ستظل من صلاحيات قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.
وتابع “لن يطلب من الحلف الاطلسي تقديم نصائح عسكرية كما يحصل حاليا في الموصل (شمال العراق) او في الرقة (شمال سوريا)”.
ومضى يقول “لا أعتقد اننا على وشك التفكير” في أن يتولى الحلف الاطلسي مهام التحالف بالكامل.
وتحض الولايات المتحدة منذ وقت طويل الحلف الاطلسي على الانضمام الى التحالف، مع العلم ان كل دولة على حدة من دول الحلف ال28 تشارك بشكل فردي في التحالف الدولي.
من المقرر أن تتم إثارة المسألة خلال قمة الحلف في بروكسل وهي الاولى التي سيشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان القادة العسكريين لدول الحلف أبدوا تأييدهم للاقتراح خلال اجتماع الاربعاء، بحسب الجنرال التشيكي بيتر بافل الذي يترأس اللجنة العسكرية في الحلف.
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