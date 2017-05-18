يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة بينما يظل شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على غرب وجنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، بالنسبة للبحر المتوسط مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة للبحر الأحمر فهي معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

الإسكندرية 20 27

مطروح 19 25

بورسعيد 21 26

دمياط 21 26

بلطيم 20 28

الإسماعيلية 20 34

السويس 19 35

العريش 18 27

نخل 13 36

طابا 19 37

الطور 22 31

مرسى علم 25 36

الغردقة 26 36

شرم الشيخ 27 37

رفح 17 26

كاترين 18 31

سيوة 22 33

المنيا 21 40

الفيوم 21 37

رأس سدر 22 34

أبوسمبل 28 43

وسط الدلتا 21 34

أسيوط 22 42

سوهاج 26 43

الأقصر 27 43

أسوان 27 44

شلاتين 21 34

حلايب 23 32

الوادى الجديد 28 42

قنا 27 42

نويبع 25 37

السلوم 18 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 42

المدينة 26 40

الرياض 29 40

المنامة 31 37

أبوظبى 28 40

الدوحة 30 40

الكويت 29 41

دمشق 16 34

بيروت 22 26

عمان 19 33

القدس 19 30

غزة 21 29

بغداد 25 41

مسقط 32 38

صنعاء 11 29

الخرطوم 29 39

طرابلس 19 25

تونس 18 30

الجزائر 14 23

الرباط 11 24

نواكشوط 22 36

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 24

اسطنبول 12 18

إسلام اباد 25 38

نيودلهي 28 42

جاكرتا 24 33

بكين 21 35

كوالالمبور 24 30

طوكيو 14 21

أثينا 15 19

روما 13 27

باريس 09 18

مدريد 08 21

برلين 14 25

لندن 10 16

مونتريال 12 29

موسكو 07 17

نيويورك 22 32

واشنطن 22 34