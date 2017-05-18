الأخبار المتوقعة اليوم الخميس2017-05-18 07:28:49
يتفقد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة 3 معارض سلع رمضان بعد افتتاحها أمام المواطنين من إجمالى 17 معرضا سيتم افتتاحها تباعاً ،والمعارض بأحياء (الهرم طريق المنصورية بجوار كوبرى عز) و(العمرانية بشارع ترعة الزمر) و (جنوب الجيزة بشارع البحر الأعظم) .
جنيف : يلتقي رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض سيف، المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث سيبحث رئيس الائتلاف يرافقه عضوى الهيئة السياسية هادى البحرة وحواس خليل، العملية السياسية الجارية حاليا.
القاهرة :يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المنتدى الثاني لتسويق مخرجات البحث العلمي، والذى تنظمه الأكاديمية بمقرها.
الخارجة : يقوم حلمى النمنم وزير الثقافة بزيارة لمحافظة الوادى الجديد يفتتح خلالها المركز الثقافى الجديد بمركز باريس والذى تكلف مليونين و800 الق جنيه.
أسوان : يشارك وزير الآثار الدكتور خالد عناني في الاحتفالية التي تنظمها منطقة آثار أسوان والنوبة بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وذلك بمتحف التماسيح بمعبد كوم امبو.
بيروت : يعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت، المؤتمر الإقليمي العربي للعلوم الإنسانية الذي ينظمه “المركز الدولي لعلوم الإنسان” في مقره في جبيل ببيروتيوم لمدة ثلاثة أيام برعاية وزارة الثقافة تحت عنوان”اعادة تمركز العلوم الإنسانية نظريات ومقاربات وانتاج معرفة”، وذلك بالتعاون مع منظمة الاونيسكو والمجلس الدولي للفلسفة والعلوم الانسانية، والمجلس العربي للعلوم الاجتماعية، والمؤتمر العالمي للإنسانيات في بلجيكا.
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بالفيديو.. برلماني: 32 % من المعتقلين «محبوسين احتياطا»
أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر اليوم تحت عنوان “تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية” بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ...Wed, 17 May 2017 11:36:11 GMT
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محافظ القاهرة يبحث مع مدير الأمن إجراءات استرداد أراضي الدولة
يبحث المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لليوم الثاني على التوالي سبل التنسيق لبدء أعمال استرداد أراضي الدولة ، والتي قامت المحافظة بتجديد الحصر لها بما هو قائم ...Wed, 17 May 2017 11:36:04 GMT
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أسباب ارتفاع أسعار «الدواجن» و«اللحوم»
أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه سيتم استمرار صرف السلع التموينية دون أي استثناء حتى نهاية شهر يوليو، مشيرًا إلى أنه ابتداءً من الغد ستبدأ ...Wed, 17 May 2017 11:05:58 GMT
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الشرطة الإيطالية تستدعي مهددي «محمد صلاح» بالقتل
قررت الشرطة الإيطالية استدعاء 4 أفراد من ألتراس نادى لاتسيو، فى إطار التحقيقات الجارية حاليًا للكشف عن المتورطين فى قضية تهديد ثلاثى فريق روما، محمد صلاح ودانييلى ...Wed, 17 May 2017 10:16:28 GMT
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الطماطم تقي من الإصابة بسرطان المعدة
وقال الباحثون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية في حال تناولها بالكامل. ويمكن لهذه النتائج أن تمهد الطريق للدراسات التي ...Wed, 17 May 2017 10:08:12 GMT
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ضبط كمية كبيرة من «الأسلحة» و«المخدرات» ببحر الرمال الأعظم
واصلت قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، حيث تم ضبط (8) عربات دفع ...Wed, 17 May 2017 08:22:56 GMT
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مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
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ريال مدريد يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو
استأنف لاعبو ريال مدريد امس /الاثنين/ مرانهم استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا /الأربعاء/ المؤجلة من الجولة ال`21 بالليجا, والتي ستحسم مساعي الريال للتويج بالبطولة. ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
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طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ...Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT