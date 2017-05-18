يتفقد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة 3 معارض سلع رمضان بعد افتتاحها أمام المواطنين من إجمالى 17 معرضا سيتم افتتاحها تباعاً ،والمعارض بأحياء (الهرم طريق المنصورية بجوار كوبرى عز) و(العمرانية بشارع ترعة الزمر) و (جنوب الجيزة بشارع البحر الأعظم) .

جنيف : يلتقي رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض سيف، المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث سيبحث رئيس الائتلاف يرافقه عضوى الهيئة السياسية هادى البحرة وحواس خليل، العملية السياسية الجارية حاليا.

القاهرة :يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المنتدى الثاني لتسويق مخرجات البحث العلمي، والذى تنظمه الأكاديمية بمقرها.

الخارجة : يقوم حلمى النمنم وزير الثقافة بزيارة لمحافظة الوادى الجديد يفتتح خلالها المركز الثقافى الجديد بمركز باريس والذى تكلف مليونين و800 الق جنيه.

أسوان : يشارك وزير الآثار الدكتور خالد عناني في الاحتفالية التي تنظمها منطقة آثار أسوان والنوبة بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وذلك بمتحف التماسيح بمعبد كوم امبو.

بيروت : يعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت، المؤتمر الإقليمي العربي للعلوم الإنسانية الذي ينظمه “المركز الدولي لعلوم الإنسان” في مقره في جبيل ببيروتيوم لمدة ثلاثة أيام برعاية وزارة الثقافة تحت عنوان”اعادة تمركز العلوم الإنسانية نظريات ومقاربات وانتاج معرفة”، وذلك بالتعاون مع منظمة الاونيسكو والمجلس الدولي للفلسفة والعلوم الانسانية، والمجلس العربي للعلوم الاجتماعية، والمؤتمر العالمي للإنسانيات في بلجيكا.