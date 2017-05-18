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الزمالك يلتقي وادي دجلة بالدوري الممتاز اليوم
الزمالك

الزمالك يلتقي وادي دجلة بالدوري الممتاز اليوم

2017-05-18 06:28:58

تقام اليوم الخميس مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك ووادي دجلة، ضمن منافسات الاسبوع التاسع و العشرين من بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم على استاد برج العرب فى تمام الساعة التاسعة مساء.

وفي نفس الجولة يلتقي فريقي سموحة وبتروجيت في تمام الساعة االسادسة والنصف مساء، فيما يواجه المصري البورسعيدي نظيره الداخلية على استاد برج العرب فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

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