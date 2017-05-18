يحضر اليوم الخميس الدكتور خالد العناني وزير الآثار، احتفالية وزارة الآثار باليوم العالمي للمتاحف؛ تقام الاحتفالية الكبرى، بمتحف النوبة بمدينة أسوان، ويتخللها فقرات فنية وعروض تابعة لفرع ثقافة أسوان، احتفالاً بذكرى مرور 40 سنة على أول اجتماع لمنظمة المتاحف العالمية ICOM في 18 مايو من عام 1977.